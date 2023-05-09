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Лотков Борис Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1956

Отец: Лотков Василий Алексеевич

Мать: Лоткова Мария

Рождение ребёнка
27.06.1983

Дочь: Лоткова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Лоткова Валентина

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотков Алексей Борисович

Мать ребёнка: Лоткова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоткова Валентина

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