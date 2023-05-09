Лотков Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1956
Отец: Лотков Василий Алексеевич
Мать: Лоткова Мария
Рождение ребёнка
27.06.1983
Дочь: Лоткова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Лоткова Валентина
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лоткова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоткова Валентина