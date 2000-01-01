Переседова Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Христинья
Отец ребёнка: Переседов Игнатий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Переседов Егор
Отец ребёнка: Переседов Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Игнатий
Смерть
Неизвестно