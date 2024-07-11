Черновский Зотий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хромова (Черновская) Фекла Зотовна
Мать ребёнка: Черновская (Клевакина) Мавра Александровна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Черновская Матрена Зотовна
Мать ребёнка: Черновская (Клевакина) Мавра Александровна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Черновский Миней Зотьевич
Мать ребёнка: Черновская (Клевакина) Мавра Александровна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Черновский Зотий Зотьевич
Мать ребёнка: Черновская (Клевакина) Мавра Александровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Черновский Степан Зотьевич
Мать ребёнка: Черновская (Клевакина) Мавра Александровна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Черновский Ивойл Зотьевич
Мать ребёнка: Черновская (Клевакина) Мавра Александровна
Смерть
Неизвестно