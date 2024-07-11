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Черновский Зотий Григорьевич

Место рождения

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Черновский Григорий Трофимович

Мать: Черновская (Школдина) Анна Спиридоновна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черновская (Клевакина) Мавра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромова (Черновская) Фекла Зотовна

Мать ребёнка: Черновская (Клевакина) Мавра Александровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Черновская Матрена Зотовна

Мать ребёнка: Черновская (Клевакина) Мавра Александровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1783

Сын: Черновский Миней Зотьевич

Мать ребёнка: Черновская (Клевакина) Мавра Александровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1786

Сын: Черновский Зотий Зотьевич

Мать ребёнка: Черновская (Клевакина) Мавра Александровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1793

Сын: Черновский Степан Зотьевич

Мать ребёнка: Черновская (Клевакина) Мавра Александровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1794

Сын: Черновский Ивойл Зотьевич

Мать ребёнка: Черновская (Клевакина) Мавра Александровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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