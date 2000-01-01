Кончина (Пухова) Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1879
Отец: Пухов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
10.11.1902
Отец ребёнка: Кончин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
01.08.1906
Сын: Кончин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кончин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
06.08.1909
Дочь: Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Кончин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
22.09.1912
Отец ребёнка: Кончин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
10.05.1915
Дочь: Кончина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кончин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
10.05.1915
Отец ребёнка: Кончин Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно