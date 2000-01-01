Кончина (Пухова) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кончина (Пухова) Параскева Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1879

Отец: Пухов Михаил Филиппович

Мать: Пухова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1902

Сын: Кончин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кончин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
01.08.1906

Сын: Кончин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кончин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
06.08.1909

Дочь: Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Кончин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
22.09.1912

Сын: Кончин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Кончин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
10.05.1915

Дочь: Кончина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Кончин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
10.05.1915

Сын: Кончин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кончин Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кончин Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно
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