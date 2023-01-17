Пухова (Галанина) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1876
Дочь: Пухова Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Пухов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
12.08.1879
Дочь: Кончина Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Пухов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
01.08.1882
Сын: Пухов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Пухов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
12.10.1884
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Пухов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
17.10.1887
Дочь: Пухова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Пухов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
09.07.1890
Дочь: Пухова Олимпиада Михайловна
Отец ребёнка: Пухов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
20.02.1896
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пухов Михаил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно