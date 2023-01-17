Пухова (Галанина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова (Галанина) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1876

Дочь: Пухова Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Пухов Михаил Филиппович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
12.08.1879

Дочь: Кончина Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Пухов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
01.08.1882

Сын: Пухов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Пухов Михаил Филиппович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
12.10.1884

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Пухов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
17.10.1887

Дочь: Пухова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Пухов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
09.07.1890

Дочь: Пухова Олимпиада Михайловна

Отец ребёнка: Пухов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
20.02.1896

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пухов Михаил Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Михаил Филиппович

Смерть
Неизвестно
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