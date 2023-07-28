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Jääskeläinen Johan Stephansson

Место рождения

Купчино, Фрунзенский район, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.06.1738

Дата смерти

08.06.1820

Пол

Мужской

Отец

1713 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1750 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1738

Отец: Jääskeläinen Stephan Jöransson

Мать: не указана

Купчино, Фрунзенский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
26.05.1770

Жена: (Kakko) Elisabeth Gustafsdotter

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.07.1773

Дочь: (Jääskeläinen) Anna Johansdotter

Мать ребёнка: (Kakko) Elisabeth Gustafsdotter

Купчино, Фрунзенский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
08.06.1820
Купчино, Фрунзенский район, город федерального значения Санкт-Петербург

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