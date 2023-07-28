Jääskeläinen Johan Stephansson
Место рождения
Дата рождения04.06.1738
Дата смерти08.06.1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1738
Отец: Jääskeläinen Stephan Jöransson
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1770
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.07.1773
Дочь: (Jääskeläinen) Anna Johansdotter
Мать ребёнка: (Kakko) Elisabeth Gustafsdotter
Смерть
08.06.1820