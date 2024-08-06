(Фурасьева) Евдокия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1874 ст.
Дата смерти05.08.1874 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1874 ст.
Ошибка в фамилии родителей: Казанской губернии Тетюшского уезда Чинчуринской волости села Чинчурина крестьянин Фёдор Васильев Фирсов [?!] и законная жена его Акилина Максимова, оба православного веро... Показать все
Крещение
27.02.1874 ст.
Восприемники: Турекской волости села Илети вдова Ксения Андреева крестьянина Фомы Кириллова жена и Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Константин Емельянов Овечкин. Запись в МК 1874 ... Показать все
Смерть
05.08.1874 ст.
В возрасте 4 месяцев - от поноса. Запись в МК 1874 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 333об.-334, №65)
Похороны
07.08.1874 ст.
Погреьена на кладбище. Запись в МК 1874 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 333об.-334, №65)