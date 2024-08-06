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(Фурасьева) Евдокия Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1874 ст.

Дата смерти

05.08.1874 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1847 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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Рождение
25.02.1874 ст.

Отец: Фурасьев Фёдор Васильев

Мать: Фурасьева Акилина Максимова

Ошибка в фамилии родителей: Казанской губернии Тетюшского уезда Чинчуринской волости села Чинчурина крестьянин Фёдор Васильев Фирсов [?!] и законная жена его Акилина Максимова, оба православного веро... Показать все
Крещение
27.02.1874 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: Турекской волости села Илети вдова Ксения Андреева крестьянина Фомы Кириллова жена и Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Константин Емельянов Овечкин. Запись в МК 1874 ... Показать все
Смерть
05.08.1874 ст.
В возрасте 4 месяцев - от поноса. Запись в МК 1874 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 333об.-334, №65)
Похороны
07.08.1874 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погреьена на кладбище. Запись в МК 1874 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 333об.-334, №65)

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