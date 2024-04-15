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Каменский Устин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Каменский Андрей Иванович

Мать: не указана

Место жительства
До 1838
Кровное, Сумська область
поступил во владение по купчей в 1838 году Ялтинского уезда полковнику Карлу Риман | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GM-B?i=417&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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