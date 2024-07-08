Трофименко (Кулик) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофименко (Кулик) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1935

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1935

Отец: Кулик Григорий Сидорович

Мать: Кулик (Голопапа) Прасковья Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко (Трофименко) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Трофименко Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофименко Николай Петрович

Рождение ребёнка
04.07.1956

Дочь: Яуфман (Трофименко) Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Трофименко Николай Петрович

Рождение ребёнка
12.04.1958

Дочь: Брехова (Трофименко) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Трофименко Николай Петрович

Рождение ребёнка
07.02.1964

Дочь: Гербер (Трофименко) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Трофименко Николай Петрович

Смерть
1982

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