Трофименко (Кулик) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1935
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко (Трофименко) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Трофименко Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1956
Дочь: Яуфман (Трофименко) Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Трофименко Николай Петрович
Рождение ребёнка
12.04.1958
Дочь: Брехова (Трофименко) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Трофименко Николай Петрович
Рождение ребёнка
07.02.1964
Дочь: Гербер (Трофименко) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Трофименко Николай Петрович
Смерть
1982