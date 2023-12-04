Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.11.2000

Жена: Горбачева Вера Григорьевна

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