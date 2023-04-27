Рязанский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1447
Дата смерти07.01.1483
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1447
Работа или профессия
Неизвестно
Великий князь рязанский
Рождение ребёнка
Около 1460
Дочь: Бельская (Рязанская) Анна Васильевна
Мать ребёнка: (Московская) Анна Васильевна
Бракосочетание
28.01.1464
Смерть
07.01.1483
Рязань, город Рязань, Рязанская область