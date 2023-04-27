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Рязанский Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1447

Дата смерти

07.01.1483

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1447

Отец: Рязанский Иван Фёдорович

Мать: of Ryazan (Riazanės kunigaikštienė) Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Великий князь рязанский
Рождение ребёнка
Около 1460

Дочь: Бельская (Рязанская) Анна Васильевна

Мать ребёнка: (Московская) Анна Васильевна

Бракосочетание
28.01.1464

Жена: (Московская) Анна Васильевна

Смерть
07.01.1483
Рязань, город Рязань, Рязанская область

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