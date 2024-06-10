Ачатов Ульян Кириллов 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ачатов Ульян Кириллов

Место рождения

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Ачатов Кирилл Федоров

Мать: ?

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ачатова (Обыскалова) Анастасия Дмитрива

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ачатов Ювенальий Ульянов

Мать ребёнка: Ачатова (Обыскалова) Анастасия Дмитрива

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Ачатов Михаил Ульянов

Мать ребёнка: Ачатова (Обыскалова) Анастасия Дмитрива

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1938
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: расстрел

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