Ачатов Ульян Кириллов
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Ачатов Кирилл Федоров
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Ачатова (Обыскалова) Анастасия Дмитрива
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Ачатова (Обыскалова) Анастасия Дмитрива
Смерть
1938
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: расстрел