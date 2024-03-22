Даниленков Прохор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленков Прохор Дмитриевич

Место рождения

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

1906

Дата смерти

31.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Даниленков Дмитрий

Мать: не указана

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниленкова Анастасия Иововна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниленкова Анастасия Иововна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниленкова Анастасия Иововна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниленкова Анастасия Иововна

Смерть
31.01.1944
Похороны
Неизвестно
Андронково, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Псковская обл., Новосокольничский р-н, южная окраина д. Андронково
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