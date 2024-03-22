Даниленков Прохор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти31.01.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Даниленков Дмитрий
Рождение ребёнка
15.05.1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1944
Похороны
Неизвестно
Андронково, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Псковская обл., Новосокольничский р-н, южная окраина д. Андронково