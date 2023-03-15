(Żelińska) Elżbieta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Żelińska) Elżbieta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1620 г.р.

Дети

Около 1660 г.р.
Около 1660 г.р.
Около 1660 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Grzybowski H. Prus Ii Stanisław

Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus Ii Teofil

Рождение ребёнка
Около 1660

Дочь: Apolonia

Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus Ii Teofil

Рождение ребёнка
Около 1660

Дочь: Teofila

Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus Ii Teofil

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Grzybowski H. Prus Ii Teofil

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