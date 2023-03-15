(Żelińska) Elżbieta
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Grzybowski H. Prus Ii Stanisław
Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus Ii Teofil
Рождение ребёнка
Около 1660
Дочь: Apolonia
Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus Ii Teofil
Рождение ребёнка
Около 1660
Дочь: Teofila
Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus Ii Teofil
Бракосочетание
Неизвестно