(Grzybowska h. Prus II) Apolonia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Grzybowska h. Prus II) Apolonia

(Grzybowska h. Prus II) Apolonia

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Пол

Женский

Отец

1620 г.р.

Мать

1640 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Grzybowski H. Prus Ii Teofil

Мать: Elżbieta

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close