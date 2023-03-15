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(Grzybowska h. Prus II) Apolonia
(Grzybowska h. Prus II) Apolonia
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1660
Пол
Женский
Отец
Grzybowski H. Prus Ii Teofil
1620 г.р.
Мать
(Żelińska) Elżbieta
1640 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Около 1660
Отец:
Grzybowski H. Prus Ii Teofil
Мать:
Elżbieta
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