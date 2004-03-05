Чугунова (Корягина) Александра Елизаровна
Место рождения
Дата рождения08.03.1909
Дата смерти05.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тейково, Тейково, Ивановская область
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
07.12.1934
Рождение ребёнка
14.05.1947
Смерть
05.03.2004