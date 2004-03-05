Чугунова (Корягина) Александра Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Корягина) Александра Елизаровна

Место рождения

Тимошкино, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

08.03.1909

Дата смерти

05.03.2004

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1909

Отец: Корягин Елизар Васильевич

Мать: Корягина (Киселева) Анна Ивановна

Тимошкино, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Тейково, Тейково, Ивановская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Иванович

Тимошкино, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Иванович

Тимошкино, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
05.03.2004

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