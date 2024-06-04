Сапожников Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1983
Бракосочетание
07.08.2004
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности