Черенщикова? (Булыцина) Феодора Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1902
Отец: Булыцин Иосиф Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черенщиков Спиридон Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губанова Александра Спиридоновна
Отец ребёнка: Черенщиков Спиридон Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно