Черенщикова? (Булыцина) Феодора Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенщикова? (Булыцина) Феодора Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1902

Отец: Булыцин Иосиф Михайлов

Мать: Булыцина Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черенщиков Спиридон Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губанова Александра Спиридоновна

Отец ребёнка: Черенщиков Спиридон Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черенщиков Спиридон Маркович

Смерть
Неизвестно
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