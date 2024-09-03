Волков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова (Рябова) Людмила
Рождение ребёнка
25.09.1975
Сын: Волков Иван
Мать ребёнка: Волкова (Рябова) Людмила
Рождение ребёнка
12.06.1983
Дочь: (Волкова) Наталья
Мать ребёнка: Волкова (Рябова) Людмила