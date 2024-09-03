Волков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Рябова) Людмила

Рождение ребёнка
25.09.1975

Сын: Волков Иван

Мать ребёнка: Волкова (Рябова) Людмила

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
12.06.1983

Дочь: (Волкова) Наталья

Мать ребёнка: Волкова (Рябова) Людмила

Киров, город Киров, Кировская область

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