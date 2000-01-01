Федина (Федина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федина (Федина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1988

Сын: Федин Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Федин Яков Иванович

Коканд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Федин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Федин Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федин Яков Иванович

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