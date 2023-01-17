Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Иван Гавриилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Ульяна Федоровна

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Прокопий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ульяна Федоровна

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1764
Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
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