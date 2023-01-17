Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Иван Гавриилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Прокопий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ульяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1764