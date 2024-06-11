Есина (Плеханова) Полина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есина (Плеханова) Полина Николаевна

Место рождения

Крымская обл.

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есин Георгий

Рождение ребёнка
1936

Сын: Есин Сергей

Отец ребёнка: Есин Георгий

Рождение ребёнка
1938

Сын: Есин Николай

Отец ребёнка: Есин Георгий

Рождение ребёнка
20.10.1950

Дочь: Аркадьева (Есина) Галина

Отец ребёнка: Есин Георгий

Смерть
Неизвестно

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