Есина (Плеханова) Полина Николаевна
Место рожденияКрымская обл.
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есин Георгий
Рождение ребёнка
1936
Сын: Есин Сергей
Отец ребёнка: Есин Георгий
Рождение ребёнка
1938
Сын: Есин Николай
Отец ребёнка: Есин Георгий
Рождение ребёнка
20.10.1950
Дочь: Аркадьева (Есина) Галина
Отец ребёнка: Есин Георгий
Смерть
Неизвестно