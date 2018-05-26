Максимихин Иван Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1994
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1994
Отец: Максимихин Геннадий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.12.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.2018
Сын: Максимихин Владислав Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности