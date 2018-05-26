Максимихин Иван Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимихин Иван Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1994

Отец: Максимихин Геннадий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
06.12.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.05.2018

Сын: Максимихин Владислав Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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