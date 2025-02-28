Матикайнен (Тёрё) Мария Ивановна 25.01.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матикайнен (Тёрё) Мария Ивановна

Место рождения

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

25.01.1872

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1872

Отец: Тёрё Иван Степанович

Мать: Тёрё (Хювёнен) Екатерина Ивановна

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
28.06.1897

Муж: Матикайнен Иосиф Адамович

Рождение ребёнка
22.01.1898

Дочь: Хуопалайнен (Матикайнен) Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Адамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.04.1902

Сын: Матикайнен Иван Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Адамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.06.1903

Сын: Матикайнен Николай Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Адамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.05.1906

Сын: Матикайнен Иван Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Адамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Матикайнен Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Адамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.07.1913

Дочь: (Матикайнен) Ольга Лилия Иосифовна

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Адамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1956

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