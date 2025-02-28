Матикайнен (Тёрё) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.01.1872
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1872
Бракосочетание
28.06.1897
Рождение ребёнка
22.01.1898
Дочь: Хуопалайнен (Матикайнен) Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
30.04.1902
Сын: Матикайнен Иван Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
22.06.1903
Сын: Матикайнен Николай Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
18.05.1906
Сын: Матикайнен Иван Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
18.01.1909
Сын: Матикайнен Виктор Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
31.07.1913
Дочь: (Матикайнен) Ольга Лилия Иосифовна
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Адамович
Смерть
1956