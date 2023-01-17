Ирина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Исаева
Отец ребёнка: Исай Харламов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Харламов Иван Исаев
Отец ребёнка: Исай Харламов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Харламов Аким Исаев
Отец ребёнка: Исай Харламов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Исай Исаев
Отец ребёнка: Исай Харламов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Исаева
Отец ребёнка: Исай Харламов
Смерть
Неизвестно