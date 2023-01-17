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Ирина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Исаева

Отец ребёнка: Исай Харламов

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Харламов Иван Исаев

Отец ребёнка: Исай Харламов

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Харламов Аким Исаев

Отец ребёнка: Исай Харламов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Исай Исаев

Отец ребёнка: Исай Харламов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Исаева

Отец ребёнка: Исай Харламов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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