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Емельян Ермолаевич

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1703 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1713

Сын: Василий Емельянович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Емельянович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Марфа Емельяновна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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