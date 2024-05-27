Емельян Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1713
Сын: Василий Емельянович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Емельянович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Марфа Емельяновна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно