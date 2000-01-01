Заклецкая (Спиридонова/Миронова) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаклецкая (Спиридонова/Миронова) Раиса Николаевна

Заклецкая (Спиридонова/Миронова) Раиса Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Миронов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заклецкий Виталий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заклецкий Виталий Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close