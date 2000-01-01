Заклецкая (Спиридонова/Миронова) Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Миронов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заклецкий Виталий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно