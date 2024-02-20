Самара Анатолий Титович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения30.01.1919
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1919
Отец: Самара Тит Трофимович
Мать: Сиклитикия Антоновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Военная награда
06.04.1985
Приказ МО СССР «Об юбилейном награждении орденом Отечественной войны» 2 ст.
ЦАМО РФ шк-53,ящ-14
Смерть
После 1985