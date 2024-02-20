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Самара Анатолий Титович

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Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

30.01.1919

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1919

Отец: Самара Тит Трофимович

Мать: Сиклитикия Антоновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Военная награда
06.04.1985
Приказ МО СССР «Об юбилейном награждении орденом Отечественной войны» 2 ст.
ЦАМО РФ шк-53,ящ-14
Смерть
После 1985
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