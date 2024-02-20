(Золотарь) Сиклитикия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золотарь) Сиклитикия Антоновна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

04.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1884

Отец: Золотарь Антон Афанасьевич

Мать: Золотарь Олимпиада Васильевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
13.02.1905

Муж: Самара Тит Трофимович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
30.01.1919

Сын: Самара Анатолий Титович

Отец ребёнка: Самара Тит Трофимович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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