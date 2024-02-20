(Золотарь) Сиклитикия Антоновна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения04.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1884
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
13.02.1905
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
30.01.1919
Отец ребёнка: Самара Тит Трофимович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно