Толстая (Шеншина) Вера Николаевна Около 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Шеншина) Вера Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1800

умерла Неизвестно

Супруги
Толстой Сергей Васильевич1785 г.р.
Дети
Киреевская (Толстая) Екатерина Сергеевна1810 г.р.
Толстой Николай Сергеевич19.12.1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Киреевская (Толстая) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
19.12.1812

Сын: Толстой Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Моисеева (Толстая) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Толстая Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Иванова (Толстая) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
28.02.1819 ст.

Сын: Толстой Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1820

Сын: Толстой Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
20.08.1827

Сын: Толстой Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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