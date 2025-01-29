Толстая (Шеншина) Вера Николаевна
женский, родилась Около 1800
умерла Неизвестно
Супруги
Толстой Сергей Васильевич1785 г.р.
Дети
Толстой Николай Сергеевич19.12.1812 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Киреевская (Толстая) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1812
Сын: Толстой Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Моисеева (Толстая) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Толстая Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Иванова (Толстая) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1819 ст.
Сын: Толстой Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1820
Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
20.08.1827
Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно