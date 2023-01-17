(Kurkinen) Christina Peters — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kurkinen) Christina Peters

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Место рождения

Муромицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

1855 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Муромицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.12.1850

Муж: Krakul Юнос Андрусов

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.11.1855

Сын: Krakul Andreas

Отец ребёнка: Krakul Юнос Андрусов

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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