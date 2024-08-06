Kilby (Nemiro / Nemirovski) Mollie Nemirovski/
Место рожденияФиладельфия, США
Дата рождения08.02.1903
Дата смерти23.05.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kilby / Kiblisky Jack / Jakob
Смерть
23.05.1981