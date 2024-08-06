Kilby (Nemiro / Nemirovski) Mollie Nemirovski/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kilby (Nemiro / Nemirovski) Mollie Nemirovski/

Место рождения

Филадельфия, США

Дата рождения

08.02.1903

Дата смерти

23.05.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kilby / Kiblisky Jack / Jakob

Рождение ребёнка
26.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kilby / Kiblisky Jack / Jakob

Смерть
23.05.1981

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