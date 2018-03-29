Tanskanen Jaakko — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTanskanen Jaakko

Tanskanen Jaakko

Место рождения

Kutsu, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

29.03.1840

Дата смерти

03.02.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1870

Жена: Jaatinen (Jaatinen) Katri Erkintytär

Рождение ребёнка
30.05.1871

Дочь: (Tanskanen) Stina

Мать ребёнка: Jaatinen (Jaatinen) Katri Erkintytär

Рождение ребёнка
14.04.1873

Дочь: (Tanskanen) Anna-Kaisa

Мать ребёнка: Jaatinen (Jaatinen) Katri Erkintytär

Рождение ребёнка
04.10.1876

Дочь: Tanskanen (Tanskanen) Helena

Мать ребёнка: Jaatinen (Jaatinen) Katri Erkintytär

Рождение ребёнка
28.09.1879

Дочь: (Tanskanen) Maija-Stina

Мать ребёнка: Jaatinen (Jaatinen) Katri Erkintytär

Рождение ребёнка
08.04.1882

Сын: Tanskanen Juhana

Мать ребёнка: Jaatinen (Jaatinen) Katri Erkintytär

Рождение ребёнка
19.07.1884

Дочь: (Tanskanen) Elisabeth

Мать ребёнка: Jaatinen (Jaatinen) Katri Erkintytär

Смерть
03.02.1911

Мы используем куки для улучшения работы сайта.