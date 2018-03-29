Tanskanen Jaakko
Место рожденияKutsu, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения29.03.1840
Дата смерти03.02.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1870
Рождение ребёнка
30.05.1871
Дочь: (Tanskanen) Stina
Мать ребёнка: Jaatinen (Jaatinen) Katri Erkintytär
Рождение ребёнка
14.04.1873
Дочь: (Tanskanen) Anna-Kaisa
Мать ребёнка: Jaatinen (Jaatinen) Katri Erkintytär
Рождение ребёнка
04.10.1876
Дочь: Tanskanen (Tanskanen) Helena
Мать ребёнка: Jaatinen (Jaatinen) Katri Erkintytär
Рождение ребёнка
28.09.1879
Дочь: (Tanskanen) Maija-Stina
Мать ребёнка: Jaatinen (Jaatinen) Katri Erkintytär
Рождение ребёнка
08.04.1882
Сын: Tanskanen Juhana
Мать ребёнка: Jaatinen (Jaatinen) Katri Erkintytär
Рождение ребёнка
19.07.1884
Дочь: (Tanskanen) Elisabeth
Мать ребёнка: Jaatinen (Jaatinen) Katri Erkintytär
Смерть
03.02.1911