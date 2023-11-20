Тюменцев Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения21.01.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.08.2004
Рождение ребёнка
18.05.2006
Дочь: Тюменцева Арина Дмитриевна
Мать ребёнка: Тюменцева (Костюнина) Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
07.01.2013
Дочь: Тюменцева Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Тюменцева (Костюнина) Светлана Сергеевна