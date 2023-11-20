Тюменцев Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюменцев Дмитрий Александрович

Тюменцев Дмитрий Александрович

avatar

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

21.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
28.08.2004

Жена: Тюменцева (Костюнина) Светлана Сергеевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
18.05.2006

Дочь: Тюменцева Арина Дмитриевна

Мать ребёнка: Тюменцева (Костюнина) Светлана Сергеевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
07.01.2013

Дочь: Тюменцева Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Тюменцева (Костюнина) Светлана Сергеевна

Томск, город Томск, Томская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.