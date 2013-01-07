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Тюменцева Анастасия Дмитриевна
Тюменцева Анастасия Дмитриевна
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Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
07.01.2013
Пол
Женский
Отец
Тюменцев Дмитрий Александрович
1983 г.р.
Мать
Тюменцева (Костюнина) Светлана Сергеевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.2013
Отец:
Тюменцев Дмитрий Александрович
Мать:
Тюменцева Светлана Сергеевна
Томск
, город Томск, Томская область
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