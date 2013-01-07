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Тюменцева Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

07.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.2013

Отец: Тюменцев Дмитрий Александрович

Мать: Тюменцева Светлана Сергеевна

Томск, город Томск, Томская область