Володина Марина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 12.11.1811
Сын: Володин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич
Рождение ребёнка
Около 16.11.1813
Сын: Володин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич
Рождение ребёнка
Около 10.10.1815
Дочь: Володина (Володина) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Володина (Володина) Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич
Рождение ребёнка
03.03.1824
Сын: Володин Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич
Рождение ребёнка
1826 или 1832
Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Володина (Володина) Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич
Смерть
Неизвестно