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Володина Марина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Василий Евстратьевич

Рождение ребёнка
Около 12.11.1811

Сын: Володин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 16.11.1813

Сын: Володин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 10.10.1815

Дочь: Володина (Володина) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Володин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Володина (Володина) Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич

Рождение ребёнка
03.03.1824

Сын: Володин Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1832

Сын: Володин Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Володина (Володина) Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Володин Василий Евстратьевич

Смерть
Неизвестно

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