Дабижа Александр Васильевич
мужской, родился 14.09.1860
умер 16.06.1899, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Супруги
Дабижа (Муравьёва) Софья Михайловна21.08.1872 ст. г.р.
Дети
Дабижа Александр Александрович01.09.1894 г.р.
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Рождение
14.09.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1894
Сын: Дабижа Александр Александрович
Мать ребёнка: Дабижа (Муравьёва) Софья Михайловна
Бракосочетание
09.09.1894
Смерть
16.06.1899
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР