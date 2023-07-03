Дабижа Александр Васильевич 14.09.1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дабижа Александр Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.09.1860

умер 16.06.1899, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Супруги
Дабижа (Муравьёва) Софья Михайловна21.08.1872 ст. г.р.
Дети
Дабижа Александр Александрович01.09.1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1894

Сын: Дабижа Александр Александрович

Мать ребёнка: Дабижа (Муравьёва) Софья Михайловна

Бракосочетание
09.09.1894

Жена: Дабижа (Муравьёва) Софья Михайловна

Смерть
16.06.1899
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

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