Нифонтов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифонтов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1981

Отец: Нифонтов Михаил

Мать: Нифонтова Татьяна

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