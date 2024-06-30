Езева Аграфена Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Езев Ларион Осипович
Рождение ребёнка
1713 ст.
Отец ребёнка: Езев Ларион Осипович
Рождение ребёнка
1715 ст.
Отец ребёнка: Езев Ларион Осипович
Рождение ребёнка
1722 ст.
Отец ребёнка: Езев Ларион Осипович
Смерть
Неизвестно