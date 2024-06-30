Езева Аграфена Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕзева Аграфена Федосеевна

Езева Аграфена Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Езев Ларион Осипович

Рождение ребёнка
1713 ст.

Сын: Езев Прокопий Ларионович

Отец ребёнка: Езев Ларион Осипович

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1715 ст.

Сын: Езев Анисим Ларионович

Отец ребёнка: Езев Ларион Осипович

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1722 ст.

Сын: Езев Герасим Ларионович

Отец ребёнка: Езев Ларион Осипович

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.