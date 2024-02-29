Финашина Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смерти29.02.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Финашин Федор Семенович
Мать: Финашина Агафья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1959
Дочь: Пронина (Бржезицкая) Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Бржезицкий Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
01.12.1965
Сын: Чигиров Сергей Робертович
Отец ребёнка: Чигиров Роберт Петрович
Смерть
29.02.2024