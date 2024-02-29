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Финашина Валентина Федоровна

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

29.02.2024

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Финашин Федор Семенович

Мать: Финашина Агафья Павловна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чигиров Роберт Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бржезицкий Виктор Николаевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.12.1959

Дочь: Пронина (Бржезицкая) Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Бржезицкий Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
01.12.1965

Сын: Чигиров Сергей Робертович

Отец ребёнка: Чигиров Роберт Петрович

Смерть
29.02.2024

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