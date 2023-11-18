Гладких Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладких Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
24.06.1907 ст.
Дочь: (Гладких) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Гладких Ирина Гавриловна
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно