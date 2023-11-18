Гладких Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладких Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладких Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
24.06.1907 ст.

Дочь: (Гладких) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Гладких Ирина Гавриловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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