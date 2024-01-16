Корзников Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1694
Сын: Корзников Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: ?
д. Новый починок при р. Малой
Рождение ребёнка
1697
Сын: Корзников Сидор Леонтьевич
Мать ребёнка: ?
д. Новый починок при р. Малой
Рождение ребёнка
1699
Сын: Корзников Артемий Леонтьевич
Мать ребёнка: ?
д. Новый починок при р. Малой