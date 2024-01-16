Корзников Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Корзников Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: ?

д. Новый починок при р. Малой
Рождение ребёнка
1697

Сын: Корзников Сидор Леонтьевич

Мать ребёнка: ?

д. Новый починок при р. Малой
Рождение ребёнка
1699

Сын: Корзников Артемий Леонтьевич

Мать ребёнка: ?

д. Новый починок при р. Малой
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