Карманова (Созонова) Параскева Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1915
Дочь: (Карманова) Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Карманов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
10.09.1918
Отец ребёнка: Карманов Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно