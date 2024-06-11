Карманова (Созонова) Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Созонова) Параскева Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
10.10.1915

Дочь: (Карманова) Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Карманов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
10.09.1918

Сын: Карманов Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Карманов Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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