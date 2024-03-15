Симоненко Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимоненко Анатолий Павлович

Симоненко Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Симоненко Павел Самойлович

Мать: Людмила

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close