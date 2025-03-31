Володин Павел Александрович
мужской, родился 19.11.1877
умер 02.10.1940
Супруги
Володина (Охтерлони) Елена Александровна02.05.1893 г.р.
Дети
Володин Владимир Павлович21.05.1923 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1923
Сын: Володин Владимир Павлович
Мать ребёнка: Володина (Охтерлони) Елена Александровна
Смерть
02.10.1940