Володин Павел Александрович 19.11.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Володин Павел Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.11.1877

умер 02.10.1940

Супруги
Володина (Охтерлони) Елена Александровна02.05.1893 г.р.
Дети
Володин Владимир Павлович21.05.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина (Охтерлони) Елена Александровна

Рождение ребёнка
21.05.1923

Сын: Володин Владимир Павлович

Мать ребёнка: Володина (Охтерлони) Елена Александровна

Смерть
02.10.1940

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