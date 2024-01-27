Кобзев Павел Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Павел Родионович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Кобзев Родион Иванович

Мать: ?

Россия
Смерть
Неизвестно
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