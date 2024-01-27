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Кобзев Павел Родионович
Кобзев Павел Родионович
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Древо
Место рождения
Россия
Дата рождения
1844
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кобзев Родион Иванович
1798 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Кобзев Родион Иванович
Мать:
?
Россия
Смерть
Неизвестно
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