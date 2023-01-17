Вшивцева (Котельникова) Матрона Андреева
Место рожденияпоч. Вехоелпанского
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Вехоелпанского
Бракосочетание
26.09.1883 ст.
2 брак для Игната
Рождение ребёнка
10.12.1885 ст.
Дочь: Афанасия Игнатьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Кондратьевич
Рождение ребёнка
24.03.1890 ст.
Дочь: Матрона Игнатьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Кондратьевич
Рождение ребёнка
07.09.1891 ст.
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Кондратьевич
Рождение ребёнка
07.02.1893 ст.
Сын: Вшивцев Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Кондратьевич
Рождение ребёнка
27.01.1895 ст.
Сын: Вшивцев Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Кондратьевич
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно