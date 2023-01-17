Вшивцева (Котельникова) Матрона Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Котельникова) Матрона Андреева

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Место рождения

поч. Вехоелпанского

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Вехоелпанского
Бракосочетание
26.09.1883 ст.

Муж: Вшивцев Игнат Кондратьевич

2 брак для Игната
Рождение ребёнка
10.12.1885 ст.

Дочь: Афанасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Кондратьевич

Рождение ребёнка
24.03.1890 ст.

Дочь: Матрона Игнатьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Кондратьевич

Рождение ребёнка
07.09.1891 ст.

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Кондратьевич

Рождение ребёнка
07.02.1893 ст.

Сын: Вшивцев Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Кондратьевич

Рождение ребёнка
27.01.1895 ст.

Сын: Вшивцев Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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