Василиса Александрова
Место рождения
Дата рождения16.08.1834 ст.
Дата смерти16.03.1875 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1834 ст.
Отец: Александр Евдокимов
Мать: Анна Миронова
Бракосочетание
28.10.1851 ст.
Муж: Гавриил Семенов
Рождение ребёнка
19.04.1862 ст.
Дочь: Александра Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Семенов
Бракосочетание
05.10.1864 ст.
Муж: Владимир Сергеев
Рождение ребёнка
20.07.1865 ст.
Сын: Степан Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Сергеев
Рождение ребёнка
08.10.1867 ст.
Сын: Филипп Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Сергеев
Рождение ребёнка
31.03.1871 ст.
Сын: Осип Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Сергеев
Рождение ребёнка
20.05.1873 ст.
Дочь: Федосья Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Сергеев
Рождение ребёнка
18.05.1874 ст.
Дочь: Елена Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Сергеев
Смерть
16.03.1875 ст.
От чахотки