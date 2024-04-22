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Василиса Александрова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.08.1834 ст.

Дата смерти

16.03.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1834 ст.

Отец: Александр Евдокимов

Мать: Анна Миронова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.10.1851 ст.

Муж: Гавриил Семенов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.04.1862 ст.

Дочь: Александра Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Семенов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.10.1864 ст.

Муж: Владимир Сергеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.07.1865 ст.

Сын: Степан Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Сергеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.10.1867 ст.

Сын: Филипп Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Сергеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.03.1871 ст.

Сын: Осип Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Сергеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.05.1873 ст.

Дочь: Федосья Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Сергеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.05.1874 ст.

Дочь: Елена Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Сергеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
16.03.1875 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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