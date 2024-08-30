Грехова (Ишкина) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрехова (Ишкина) Лидия Николаевна

Грехова (Ишкина) Лидия Николаевна

Место рождения

Лежнево Ивановской обл.

Дата рождения

14.03.1912

Дата смерти

01.05.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грехов Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грехов Алексей Петрович

Смерть
01.05.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.