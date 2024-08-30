Грехова (Ишкина) Лидия Николаевна
Место рожденияЛежнево Ивановской обл.
Дата рождения14.03.1912
Дата смерти01.05.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грехов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1991