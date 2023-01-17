Устинья Ермолаева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1721
Дата смерти02.06.1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1753
Рождение ребёнка
04.07.1754
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Голодухин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
01.01.1761
Сын: Голодухин Василий Меньшой Григорьев
Отец ребёнка: Голодухин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
17.01.1763
Дочь: Маремьяна Григорьева
Отец ребёнка: Голодухин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
12.01.1769
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Голодухин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
17.08.1771
Дочь: Ульяна Григорьева
Отец ребёнка: Голодухин Григорий Васильев
Смерть
02.06.1781
60 лет чахоткою