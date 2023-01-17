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Устинья Ермолаева

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Место рождения

Богданово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1721

Дата смерти

02.06.1781

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Богданово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
31.01.1753

Муж: Голодухин Григорий Васильев

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.07.1754

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Голодухин Григорий Васильев

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.01.1761

Сын: Голодухин Василий Меньшой Григорьев

Отец ребёнка: Голодухин Григорий Васильев

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.01.1763

Дочь: Маремьяна Григорьева

Отец ребёнка: Голодухин Григорий Васильев

Рождение ребёнка
12.01.1769

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Голодухин Григорий Васильев

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.08.1771

Дочь: Ульяна Григорьева

Отец ребёнка: Голодухин Григорий Васильев

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Смерть
02.06.1781
60 лет чахоткою
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